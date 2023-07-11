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Maltepe'de otomobil alev aldı! Tekstil atölyesine çarparak durabildi

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#Maltepe#Otomobil#Yangın
Maltepede otomobil alev aldı Tekstil atölyesine çarparak durabildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 09:04

İstanbul Maltepe'de park halindeki otomobil, sürücüsünün çalıştırdığı sırada alev aldı. Yanmaya başlayan otomobil, biranda hareket ederek kapalı olan tekstil atölyesinin tentesine çarparak durabildi. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, tekstil atölyesinin kapalı olması olası bir faciayı önledi.

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Yangın, saat 08.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Candan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Kaya Ağdaş, park halindeki aracına binerek çalıştırdı. O sırada otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Yanan otomobil hareket ederken, sürücü Ağdaş araçtan indi.

Maltepede otomobil alev aldı Tekstil atölyesine çarparak durabildi

YANARAK İLERLEYEN OTOMOBİL TEKSTİL ATÖLYESİNE ÇARPTI

Yanarak ilerleyen otomobil, kapalı olan tekstil atölyesinin tentesine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, tekstil atölyesinin kapalı olması olası bir faciayı önledi.

Maltepede otomobil alev aldı Tekstil atölyesine çarparak durabildi

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Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Otomobilin yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntüsüne yansıdı. 

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#Maltepe#Otomobil#Yangın

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