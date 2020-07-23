Ali Kerem BENGİ / İstanbul-DHA
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Maltepe'de motosiklet kazası kask kamerasında
MALTEPE'de motosiklet sürücüsü önündeki aracın sola doğru hamle yapması sonucu kaza yaparak yaralandı. O anlar motosiklet sürücüsün kask kamerasına yansıdı.
Kaza, Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde 2 hafta önce meydana geldi. Yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü bir aracın aniden bariyerlere doğru hamle yapması sonucu kaza yaparak yaralandı. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
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