MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMaltepe'de lüks otomobil takla attı: 3 yaralı
GeriGündem Maltepe'de lüks otomobil takla attı: 3 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 01:33 | Son Güncelleme:

Maltepe'de lüks otomobil takla attı: 3 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Maltepe'de lüks otomobil takla attı: 3 yaralı
Abone Olgoogle-news

MALTEPE Sahil Yolu Kadıköy istikametinde seyir halindeki lüks otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobil hurdaya dönerken içindeki üç kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yalı Mahallesi, sahil yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre süratli bir şekilde seyir halinde olan 34 JT 2558 plakalı lüks otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Metrelerce sürüklenen lüks otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içindekiler çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araç hızla ilerlerken takla atıp bariyerlere çarpıyor. Kazayı gören vatandaşlar yardım için olay yerine koşuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle