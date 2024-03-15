×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Maltepe'de kaza: Demokrat Parti il başkanının içinde olduğu cip ile çarpıştı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Maltepe#Kaza
Maltepede kaza: Demokrat Parti il başkanının içinde olduğu cip ile çarpıştı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 08:03

Maltepe'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil, içinde Demokrat Parti İstanbul il başkanı Ekrem Eray Arda'nın da bulunduğu cip ile çarpıştı. Kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 02.15 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Deniz Güner'in kontrolündeki 34 NMT 13 plakalı otomobil, U dönüşünün yasak olduğu tabelalar ile belirtilen yolda, U dönüşü yaptığı sırada, Samet Eren'in kullandığı ve içinde Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda'nın bulunduğu 34 EA 9696 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, trafik ışığı direğine vurup takla attı. Meydana gelen kazada, şans eseri yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Maltepede kaza: Demokrat Parti il başkanının içinde olduğu cip ile çarpıştı

Ekiplerin, kaza yerinde yaptığı incelemelerin ardından sürücülere uyguladığı alkol testinde, otomobil sürücüsü Deniz Güner'in 1.02 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Haberin Devamı

Güner, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Maltepe#Kaza

BAKMADAN GEÇME!