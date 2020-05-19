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Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 19.05.2020 - 11:28,Son Güncelleme:

Maltepe'de fırıncılara silahlı saldırı güvenlik kamerasında

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Maltepe'de fırıncılara silahlı saldırı güvenlik kamerasında
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MALTEPE'de iki fırıncının vurulduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Santral Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, N.Y isimli bir mahalle sakini sokak içerisinde ekmek dağıtımı yapan fırıncı K. B. ve U. B. ile gürültü yaptıkları gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ardından çıkan arbedede N.Y, fırıncılar tarafından darp edildi. Bunun üzerine olay yerinden ayrılan N.Y, eve giderek yanına silah aldı ve sokakta ekmek dağıtımı yapan fırıncıların yanına geldi. Kavga tekrar alevlenerek taraflar arasında itiş kakış yaşandı. O sırada silahını çıkaran N.Y. fırıncılara 5 el ateş etti. K. B. ve U. B. bacaklarından yaralanırken şüpheli olay yerinden bağırarak uzaklaştı. Şüpheli N.Y bir süre sonra Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezine gelerek teslim oldu. N.Y adlı şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde fırıncıların sokakta ekmek dağıttığı ardından N.Y'nin elindeki silahla fırıncıların yanına geldiği ve aralarında itiş kakış yaşandığı, vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı ve N.Y'nin fırıncıları silahla vurduğu, bir fırıncının ise yere düştüğü görülüyor.

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