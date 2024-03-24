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Maltepe'de broşür dağıtan AK Partiliyi darp etmişlerdi, 6 kişi gözaltına alındı

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#Maltepe#AK Parti#Darp
Maltepede broşür dağıtan AK Partiliyi darp etmişlerdi, 6 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 22:53

Maltepe'de tanıtım broşürü dağıtırken bir grubun saldırısına uğrayan AK Partili vatandaşın dap edilmesine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “İstanbul’un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtan vatandaşlarımıza yönelik sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınıyorum” dedi.

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Olay, dün saat 17.30 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, AK Parti’nin seçim broşürünü dağıtan R.Ş., T.S. ve E.T., o esnada cadde üzerinden geçen bir grubun sözlü tacizine uğradı. Bir süre sonra olay yerine tekrar gelen şahıslar, broşür dağıtan R.Ş.'yi darp etti. Saldırıda 72 yaşındaki görevli başından yaralandı. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası Y.S., K.S., B.U. ile olaya karıştığı belirlenen E.D., Ö.İ. ve C.D. olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Yapılan incelemede şüphelilerden Y.S, B.U, E.D. ve Ö.İ'nin CHP Maltepe Teşkilatı'na kayıtlı aktif üye oldukları, ayrıca Y.S, K.S. ve B.U'nun çeşitli suçlardan kayıtları bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtan vatandaşlarımıza yönelik sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda başından yaralanan 72 yaşındaki Ramazan Şahin’e acil şifalar diliyorum. Yaşanan saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınmış olup, 1 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç, seçimlerin milli iradenin tecelli ettiği demokrasi şölenleri olduğunu, demokrasilerde şiddete yer olmadığını belirterek, birlik beraberliğe yönelik bu tür saldırıların başarıya ulaşamayacağını ifade etti.

 

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#Maltepe#AK Parti#Darp

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