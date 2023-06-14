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Maltepe'de bombalı pankart asan 3 kişi gözaltına alındı

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#Maltepe#Tkp/Ml#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 10:45

İstanbul'da TKP/ML terör örgütüne yönelik operasyonda Maltepe'de bombalı pankart astığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

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24 Mart'ta Maltepe'de bombalı pankart asılmasıyla ilgili olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olay gerçekleştiren 3 kişinin yakalanması için operasyon başlattı.

14 Haziran'da Maltepe'de üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda TKP/ML terör örgütü üyesi olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan S.K., E.I., ve C.B.'nin evlerinde yapılan aramalarda, ele geçirilen dijital materyaller ile yasaklı yayınlara el konuldu. Gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

 

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#Maltepe#Tkp/Ml#Operasyon

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