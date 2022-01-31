Maltepe'de bariyer otomobile ok gibi saplandı: 1 yaralı

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Kaza saat 22.45 sıralarında Maltepe Başıbüyük Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Engin Cafer Altun(26) idaresindeki 34 TA 6654 plakalı otomobil, gizli buzlanma sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aydınevler ayrımındaki bariyerlere çarptı. Altun, bariyerin ok gibi saplanması sonucu hurda yığınına dönen otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye erlerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Talihsiz sürücü olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri aynı noktada başka bir kaza yaşanmaması için yola dubalar koydu. Kaza yapan otomobil içerisinde yolcu koltuğundaki emniyet kemerinin bağlı olması dikkat çekti. Kaza sebebiyle kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak yediemin otoparkına çekildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.