Maltepe’de 4 işçinin öldüğü kazada sürücünün ifadesi ortaya çıktı

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Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde dün gece meydana gelen kazada, Atilla Mert Çukacı (28) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı yol bakım işçilerine çarptı. Kazada Hamdi Alptekin (38), Mehmet Alptekin (40), Barış Ten (25) ve Sinan Demirok (42) hayatını kaybetti.

Sürücü Atilla Mert Çukacı ile yanında bulunan Duygu E. hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Çukacı'nın 0.55 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atilla Mert Çukacı, “Alkollü değildim. makas atmıyordum. Kamera kayıtlarında görebilirsiniz" dedi.

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BARIŞ TEN-SİNAN DEMİROK-MEHMET ALPTEKİN-HAMDİ ALPTEKİN...

İŞÇİLER 4 YIL ÖNCE ÇALIŞMAK İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞ

Edinilen bilgiye göre, 4 işçi 2019 yılında Diyarbakır'dan İstanbul'a çalışmak için geldi. 2'si kardeş olan 4 işçi, İBB'ye bağlı yol bakım onarım şirketinde çalışmaya başladı. Hayatını kaybeden işçilerden Sinan Demirok'un 2022 yılında da yol bakım onarım çalışması sırasında kaza geçirdiği öğrenildi. İşçilerin cenazeleri, Diyarbakır'dan gelen yakınları tarafından alınarak, defin işlemleri için Diyarbakır'a götürülecek. Sinan Demirok'un halasının oğlu Engin Okşan, “Şu an bedenim titriyor. Kardeşimiz, halamızın oğlu, çocukluğumuzun birlikte geçtiği kişiyi kaybettik.

Acı anlatılmaz, tarif edilemez. Gece 23.00 civarında, halamın oğlu ve onun 3 iş arkadaşı birlikte yol bariyeri yapıyorlarmış. İş güvenliği dubalarını koymuşlar, ön tarafına vinç koyuyorlar, kendileri de pikap koyarak arada çalışma yapıyorlar.

Saat 23.30 civarında sarhoş olduğu tespit edilen yanında kız arkadaşı olan kişi önce dubalara çarpmamak için zikzak yapıyor, sonra sağa kırıp pikap ile vincin arasında çalışan 4 kişiye 160 kilometre hızla çarpıyor, 4 kişi vefat ediyor. Ben Sinan Demirok'un amcasının oğlu oluyorum, kendisi evliydi 3 çocuğu vardı. İki kişi zaten kardeş. Onlar daha önce de bu işi yapıyorlardı. 4 sene önce vefat eden halamın oğlu buraya geliyor. Daha önce kaza oldu ama böyle kaza olmadı. Bu şekilde ciddi bir kaza olmamıştı. Şimdi cenazeleri aldıktan sonra Diyarbakır'da cenazeleri defnedeceğiz. Vefat eden insanların çocukları var. Gerekli adli işlemler başlayacak" dedi.

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“BUNLAR İŞÇİ EMEKÇİ İNSANLAR"

Barış Ten'in ağabeyi Ramazan Ten, “Kardeşimin katillerinin yakalanmasını istiyorum. En ağır cezanın verilmesini istiyorum. Ben burada çalışıyorum, kardeşim de bariyer işi yapıyordu. Alkollü sürücü 4 arkadaşı ezip geçmiş. Bunlar işçi emekçi insanlar, vicdanen nasıl rahat olabiliyorlar? Gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum" dedi.

"MAKAS ATA ATA DEVAM EDİYORDU"

Kaza sırasında karayolunu kullanan bir görgü tanığı, “Makas ata ata devam ediyordu burada. Girdi işçilerin arasına, işçileri mahvetti. Yolda çalışan işçiler, 4 kişilerdi, ekmeklerini kazanıyorlardı. Parçalandı hepsi" şeklinde konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kaza sonrası taziye mesajı paylaştı. İmamoğlu, 'Maltepe E-5 karayolunda gece çalışması yapan ekiplerimize bir sürücünün çarpması sonucu 4 çalışanımız ne yazık ki hayatını kaybetti. İşçilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Adli süreci yakından takip ediyoruz. İBB olarak acılı ailelerinin yanında olacağız.' ifadelerini kullandı.