Maltepe'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaza saat 00.30 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikameti Maltepe Köprüsü'nde yaşandı. İddiaya göre Miraç Özdemir'in kullandığı 34 BBS 982 plakalı otomobil, Maltepe Köprüsü'ne yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önünde aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet Çeliker'in kullandığı 23 BE 312 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs önce beton bariyerlere ardından da Yusuf Karataş'ın kullandığı 35 TEF 38 plakalı karavana çaptı.

KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yol kumlandı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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