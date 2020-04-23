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Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 23.04.2020 - 13:03,Son Güncelleme:

Maltepe köyündeki 26 günlük karantina süresi sona erdi

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Maltepe köyündeki 26 günlük karantina süresi sona erdi
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ÇANAKKALE'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünün, koronavirüs tedbirleri kapsamında 26 günlük karantina süresi sona erdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü, Çan Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla, 29 Mart tarihinde karantinaya alındı. 12 Nisan tarihinde karantina süresi dolan Maltepe köyünde, karantina süresi 24 Nisan'a kadar uzatılmıştı ancak dün alınan kararla, karantina süresinin dolduğu açıklandı.

Çan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Çan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Maltepe köyümüzde koronavirüs ile mücadele kapsamında 22 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 24.00 itibariyle karantina süresi sonlandırılacaktır. Kamuoyuna ilanen duyurulur" denildi.

Öte yandan, Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünde 26 günlük karantina süresince giriş ve çıkışında önlem alan jandarma ekipleri, görevliler dışında hiç kimsenin giriş ve çıkışına izin vermedi.

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