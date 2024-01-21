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Maltepe D-100 Karayolu'nda kaza: 4 yaralı! Otomobil kullanılamaz hale geldi

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#Trafik Kazası#Maltepe#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2024 07:59

Maltepe, D-100 Karayolu'nda refüje vuran bir otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu Küçükyalı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kartal istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AHT 982 plakalı refüje vuran otomobile, arkadan gelen 06 GAP 16 plakalı otomobil çarptı. Kazada Haluk Ş., Hakan Y., Samet Ç. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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#Trafik Kazası#Maltepe#Polis

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