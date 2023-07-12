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Maltepe Belediyesi'ne silahlı baskının görüntüleri kamerada!

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#İSTANBUL#Maltepe#Polis
Maltepe Belediyesine silahlı baskının görüntüleri kamerada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 16:24

İstanbul'da Maltepe Belediyesi'ndeki olayın görüntüleri ortaya çıktı. Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasına giren müteahhit Fevzi Polat'ın yaşattığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Maltepe Belediye binasında, geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, randevu alarak geldiği binada Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasına giren müteahhit Fevzi Polat, ruhsatsız silahıyla ateş açtı. Odadan çıkan Polat'a Kılıç'ın resmi koruma polisi müdahale etti. Kaçmaya çalışan Fevzi Polat'la koruma polisi arasında 8. katta başlayan kovalamaca, tarafların karşılıklı ateş etmesiyle 5. kata kadar devam etti.

Burada diğer çalışanların da müdahalesi ile Fevzi Polat yakalandı. Polat, Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Polat, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Fevzi Polat çıkarıldığı mahkemece 'Silahla tehdit' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin belediye binasına girmeden önceki ve silahıyla içeri giriş yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

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Görüntülerde bir süre dışarda telefonla konuşan Polat daha sonra X-Ray cihazından geçip binaya giriyor. Girişte cihaz silahtan dolayı alarm verse de kimse aldırış etmiyor. Polat daha sonra belediye başkanının odasına giriyor.

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#İSTANBUL#Maltepe#Polis

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