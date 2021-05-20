Malınız batsın

ÇANKIRI’da, yakın zamanda ayrılan ve önceki sabah resmi olarak boşanan S.Ç. ile M.Ç., aynı gün öğleden sonra mal bölüşümü için bir araya geldi. Çiftlerin yakınlarının da katıldığı görüşme sırasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, birbirine giren tarafları güçlükle ayırdı. Sokak ortasında yaşanan ve M.Ç. adlı kadın ile yakınlarının darp edilerek yerlerde sürüklendiği kavga anı, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Hafif yaralanan M.Ç. ve bazı yakınları, hastanede tedavi edildi. S.Ç., O.Ç. ve T.G. gözaltına alınırken, kavgayla ilgili Çankırı Valisi Abdullah Ayaz açıklama yaptı. Vali Ayaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada yer alan kadına şiddet görüntülerinde şiddet uyguladığı görülen şahıslar gözaltına alınmış olup adli süreç hassasiyetle devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımızın genel durumları iyidir” ifadelerini kullandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara