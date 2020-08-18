Mali nerede? İşte Mali ülkesi ile ilgili bilgiler

Mali nerede sorusu araştırılıyor. Mali'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve askeri araçların başkente ilerlediği öğrenildi. Bu haberin ardından ülke ile ilgili araştırmalar hızlandı. İşte Orta Batı Afrika'da bulunan, denize kıyısı olmayan 1.240.000 km2 büyüklüğündeki Mali ile ilgili detaylar…

MALİ NEREDE?

Mali Cumhuriyeti, Orta Batı Afrika'da bulunan, denize kıyısı olmayan 1.240.000 km2 büyüklüğünde bir ülkedir. Afrika'nın en büyük yedinci ülkesi olan Mali, Kuzeyde Cezayir, Doğuda Nijer, Güneyde Burkina Faso ve Fildişi Sahili, Güneybatıda Gine ve Batıda Senegal ve Moritanya ile sınır paylaşmaktadır. Afrika’nın en büyük 7. ülkesi, dünyanın ise 24. büyük ülkesidir. Ülkenin başkenti Bamako'dur.

Ülkenin en yüksek noktasını Hombori Toldo Dağı oluşturmakta olup, dağın zirvesi 1.155 m yüksekliktedir. Ülkenin en alçak noktasını ise 23 m ile Sénégal Nehri oluşturmaktadır.

Sekiz ayrı bölgeden oluşan Mali’nin kuzeydeki sınırları Sahra Çölü’nün tam ortasına ulaşır. Ülke nüfusun çoğunun yaşadığı yeri olan güneydeki bölgede ise Nijer ve Senegal nehirlerini içermektedir.

COĞRAFİ KONUM

Nijer ve Senegal nehirleri Mali’ye hayat veren nehirlerdir. Nijer Nehri 1700 km, Senegal nehri ise 800 km Mali topraklarından akmaktadır. Bu nehirler ülkenin güney ve doğusundan geçmektedir. Ülkenin kuzey bölümü ise Sahara Çölü ile kaplıdır. Ülkede kuru ve yağışlı iklim dönemleri söz konusudur. Kurak dönemler Kasım ayından Mayıs ayına kadar sürmekte yağışlı dönem ise Haziran ayından Ekim ayına kadar devam etmektedir. Ekim ayının ortalarından Kasım ayının ortalarına kadar ise oldukça kuru ve soğuk bir dönem yaşanmaktadır. Sıcaklıklar ve yağışlar bölgelere göre değişmekte olup, Kuzeyde yer alan çöl bölgelerinde çok düşük olan yağışlar tropik Güney bölgelerinde 700 mm’yi geçmektedir. Ülkede gece ile gündüz arasında sıcaklık ve nem farklılıkları çok belirgindir. Senegal nehri deniz seviyesinden 23 metrelik yüksekliğiyle en düşük noktası olup, Hombori Tondo tepesi ise 1155 m’lik yüksekliği ile ülkenin en yüksek noktasıdır.