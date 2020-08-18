MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMali nerede? İşte Mali ülkesi ile ilgili bilgiler
GeriGündem Mali nerede? İşte Mali ülkesi ile ilgili bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 18.08.2020 - 17:32,Son Güncelleme:

Mali nerede? İşte Mali ülkesi ile ilgili bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mali nerede? İşte Mali ülkesi ile ilgili bilgiler
Abone Olgoogle-news

Mali ile ilgili son dakika gelişmelerinin ardından ülke ile ilgili araştırmalar hızlandı. Mali nerede, haritası nasıl soruları yoğun ilgi görüyor. Mali, Afrika’nın en büyük 7. ülkesi, dünyanın ise 24. büyük ülkesidir. İşte başkenti Bamako olan ülke ile ilgili bilgiler…

Mali nerede sorusu araştırılıyor. Mali'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve askeri araçların başkente ilerlediği öğrenildi. Bu haberin ardından ülke ile ilgili araştırmalar hızlandı. İşte Orta Batı Afrika'da bulunan, denize kıyısı olmayan 1.240.000 km2  büyüklüğündeki Mali ile ilgili detaylar…

MALİ NEREDE?

Mali Cumhuriyeti, Orta Batı Afrika'da bulunan, denize kıyısı olmayan 1.240.000 km2   büyüklüğünde bir ülkedir. Afrika'nın en büyük yedinci ülkesi olan Mali, Kuzeyde Cezayir, Doğuda Nijer, Güneyde Burkina Faso ve Fildişi Sahili, Güneybatıda Gine ve Batıda Senegal ve Moritanya ile sınır paylaşmaktadır.  Afrika’nın en büyük 7. ülkesi, dünyanın ise 24. büyük ülkesidir. Ülkenin başkenti Bamako'dur.

Ülkenin en yüksek noktasını Hombori Toldo Dağı oluşturmakta olup, dağın zirvesi 1.155 m yüksekliktedir. Ülkenin en alçak noktasını ise 23 m ile Sénégal Nehri oluşturmaktadır.

Sekiz ayrı bölgeden oluşan Mali’nin kuzeydeki sınırları Sahra Çölü’nün tam ortasına ulaşır. Ülke nüfusun çoğunun yaşadığı yeri olan güneydeki bölgede ise Nijer ve Senegal nehirlerini içermektedir.

Mali nerede İşte Mali ülkesi ile ilgili bilgiler

COĞRAFİ KONUM

Nijer ve  Senegal nehirleri Mali’ye hayat veren nehirlerdir. Nijer Nehri 1700 km, Senegal nehri ise 800 km Mali topraklarından akmaktadır. Bu nehirler ülkenin güney ve doğusundan geçmektedir. Ülkenin kuzey bölümü ise Sahara Çölü ile kaplıdır. Ülkede kuru ve yağışlı iklim dönemleri söz konusudur. Kurak dönemler Kasım ayından Mayıs ayına kadar sürmekte yağışlı dönem ise Haziran ayından Ekim ayına kadar devam etmektedir. Ekim  ayının ortalarından Kasım ayının ortalarına kadar ise oldukça kuru ve soğuk bir dönem yaşanmaktadır. Sıcaklıklar ve yağışlar bölgelere göre değişmekte olup, Kuzeyde yer alan çöl bölgelerinde çok düşük olan yağışlar tropik Güney bölgelerinde 700 mm’yi geçmektedir. Ülkede gece ile  gündüz arasında sıcaklık ve nem farklılıkları çok belirgindir. Senegal nehri deniz seviyesinden 23 metrelik yüksekliğiyle en düşük noktası olup, Hombori Tondo tepesi ise 1155 m’lik yüksekliği ile ülkenin en yüksek noktasıdır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle