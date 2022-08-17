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Malezya kraliçesinden Kapadokya'ya ziyaret

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#NEVŞEHİR#Malezya#Ev
Malezya kraliçesinden Kapadokyaya ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 15:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi konuğu olarak eşi Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile Türkiye’de bulunan Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Kapadokya bölgesini ziyaret etti.

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Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ve eşi Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi konuğu olarak Türkiye'ye geldi. Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Kapadokya'ya da ziyaret gerçekleştirdi. Kraliçeye, Vali İnci Sezer Becel eşlik etti. Kraliçe Iskandariah, bölgedeki tarihi yerleri gezdi, doğal ve tarihi değerleri çok beğendiğini belirtti.

'EV ALMAK İSTİYORUM'

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, "Ben daha önce de tarihi yer olarak da bilinen Kapadokya'yı gezmeyi çok istiyordum. Ankara'ya çok yakın. Buradaki tarihi ve doğal yerleri görmekten büyük bir keyif aldım. Kapadokya bölgesinden bir ev almak istiyorum. Burası çok güzel" dedi.

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#NEVŞEHİR#Malezya#Ev

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