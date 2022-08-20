Malazgirt’in 951. yılında okçuluk şöleni

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Bu yıl altıncısı düzenlenecek 1071 Malazgirt Zaferi Anma Etkinlikleri için Afyonkarahisar’da düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, “1071 Malazgirt Zaferi ve 1922 Büyük Taarruz aynı ruhun, aynı dayanışmanın, aynı inancın zaferidir” dedi.

HATIRLATMALIYIZ

Dünya Etnospor Başkanı - Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan ise şöyle konuştu: “Biz Malazgirt’in 951. yıldönümünü anarken, Alparslan’ı gençlerimize anlatırken tabii ki 26 Ağustos 1922’de, Kocatepe’de başlayan Büyük Taarruz’un da ne kadar birbirinden ayrılmaz iki tarihi dönüm noktası olduğunu hatırlatıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, onlarla beraber cephede kahramanlıklar sergileyen, canlarını veren, süngüyle düşmanı püskürtmeye muvaffak olan o kahramanları hatırlayacağız. Gençlerimize hatırlatacağız ki bu toprakları vatan olarak önümüzdeki bin yıl daha koruyabilelim.”