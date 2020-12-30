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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 09:41 | Son Güncelleme:

Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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MALATYA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda; 292 gram bonzai, 17 gram metamfetamin ile 188 hap ele geçirildi. Uyuşturuculara el koyan ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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