Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Malatya'daki kardeş kavgası kanlı bitti

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#Kavga#Battalgazi
Malatyadaki kardeş kavgası kanlı bitti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 20:52

Malatya’da tartıştığı ağabeyi tarafından göğsünden tabancayla vurulan genç yaralandı. Psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen ağabey yaklaşık bir saat sonra suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, saat 18.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi Şehit Hakan Ormancı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın son katında birlikte yaşayan Aziz E. (27) ve A.E. (37) adlı kardeşler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda komşular kardeşleri ayırmaya çalışırken, A.E. üzerindeki tabancayı çıkartıp kardeşi Aziz E’ye ateş açtı. Göğsüne isabet eden kurşunla Aziz E. yere yığılırken, ağabeyi kaçtı.

Malatyadaki kardeş kavgası kanlı bitti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet boş kovan bulurken, psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen A.E. yaklaşık bir saat sonra suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Haberin Devamı

Malatyadaki kardeş kavgası kanlı bitti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Malatya#Kavga#Battalgazi

BAKMADAN GEÇME!

Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama
Clio’nun matrah yolculuğu

Clio’nun matrah yolculuğu

#ÖTV
Bali’de en güçlü buluşma G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

Bali’de en güçlü buluşma! G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

#G20 Liderler Zirvesi

BAKMADAN GEÇME!

Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama
Clio’nun matrah yolculuğu

Clio’nun matrah yolculuğu

#ÖTV
Bali’de en güçlü buluşma G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

Bali’de en güçlü buluşma! G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

#G20 Liderler Zirvesi