×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Malatya'da tartıştığı kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#Battalgazi#Cinayet
Malatyada tartıştığı kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 13:05

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde E.Ş. (29), tartıştığı eşi Tolunay Şimsek'i (29) sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Haberin Devamı

Olay, gece saat 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Merkez Beydağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Eğitim sokakta bulunan TOKİ konutlarında ikamet eden Tolunay Şimşek (29) ile eşi E.Ş. (29) arasında ailevi bir konu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.Ş., kocası Tolunay Şimşek’i bıçakla sırtından yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tolunay Şimşek kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tolunay Şimşek'in cenazesi adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından öğle saatlerinde şehir mezarlığına defnedildi. Katil zanlısı E.Ş. ise gözaltına alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Malatya#Battalgazi#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!