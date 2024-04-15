Malatya'da tartıştığı eşi Tolunay Şimşek'i öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı

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Olay, gece saatlerinde Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında anlaşmazlık bulunan Tolunay Şimşek ile eşi Eda Şimşek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Eda Şimşek mutfaktan aldığı bıçakla kocasını bıçakladı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tolunay Şimşek kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alınan Eda Şimşek’in (29), sorgusunda 2021 yılında severek evlendiği Tolunay Şimşek (29) ile daha sonra aralarında aile içi geçimsizliğin olduğunu ve öldürmek istemediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Eda Şimşek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Bu arada öldürülen Tolunay Şimşek (29) ise Malatya Şehir Mezarlığında toprağa verildi.