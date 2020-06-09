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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 09.06.2020 - 15:13,Son Güncelleme:

Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

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Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
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MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 sikke, 5 takı ile deri üzerine Arapça yazılı kitap ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, ilçede ismi açıklanmayan 2 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 3 gümüş sikke, 5 eski takı, deri üzerine Arapça yazılı kitap, tarihi eser olduğu düşünülen gümüş işlemeli sigara tabakası ile 2 tarihi eseri incelemede kullanılan aparat ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

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