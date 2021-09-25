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Malatya'da sular ne zaman gelecek? MASKİ su kesintisi listesi

#Malatya#Sular#Seoanasayfa
Malatyada sular ne zaman gelecek MASKİ su kesintisi listesi

Malatya'da sular ne zaman gelecek sorusu, kentte yaşayan pek çok vatandaşın sabah saatleri itibariyle internet üzerinden araştırmalarına neden oldu. Belirli bakım, onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen su kesintisi haricinde arıza dolaylı kesintiler için de bildirimde bulunan Malatya Su ve Kanalizasyon İşleri, bugün gerçekleşen su kesintisi hakkında da bilgilendirmede bulundu. Peki, Malatya'da sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Malatya'da su kesintisi hakkında detaylı bilgilendirme yapan MASKİ, sular ne zaman gelecek sorusunu yanıtladı. Bazı mahallelerde gerçekleşen su kesintisi için onarım süreci hakkında bilgi verildi. İşte, MASKİ su kesintisi bilgisi hakkında bazı detaylar

BATTALGAZİ

Kesinti Tarihi25.09.2021
Kesinti Saati15:00-17:00
Arıza YeriYIKILHAN sk.
Kesinti Sebebi100 mm çaplı PVC boru, Bağlantı Arızası
Etkilenen Mahalleler

ORDUZU mh.

 

YEŞİLYURT

Kesinti Tarihi25.09.2021
Kesinti Saati13:10-18:00
Arıza YeriEMEKSİZ cad.
Kesinti Sebebi700 mm çaplı Asbest boru, Şebeke Arızası
Etkilenen Mahalleler

SALKÖPRÜ mh., ÇAVUŞOĞLU mh., İSKENDER mh., MELEKBABA mh., TAŞTEPE mh., ŞEHİTFEVZİ mh., HİDAYET mh., BEYLERBAŞI mh., HANIMINÇİFTLİĞİ mh., SARICIOĞLU mh., CİRİKPINAR mh.

 

BATTALGAZİ

Kesinti Tarihi25.09.2021
Kesinti Saati11:20-15:00
Arıza YeriMİMAR SİNAN cad.
Kesinti Sebebi150 mm çaplı Asbest boru, Şebeke Arızası
Etkilenen Mahalleler

B.MUSTAFA PAŞA mh., NURİYE m

 
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#Malatya#Sular#Seoanasayfa