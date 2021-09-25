Malatya'da sular ne zaman gelecek? MASKİ su kesintisi listesi

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Malatya'da su kesintisi hakkında detaylı bilgilendirme yapan MASKİ, sular ne zaman gelecek sorusunu yanıtladı. Bazı mahallelerde gerçekleşen su kesintisi için onarım süreci hakkında bilgi verildi. İşte, MASKİ su kesintisi bilgisi hakkında bazı detaylar

BATTALGAZİ

Kesinti Tarihi 25.09.2021 Kesinti Saati 15:00-17:00 Arıza Yeri YIKILHAN sk. Kesinti Sebebi 100 mm çaplı PVC boru, Bağlantı Arızası Etkilenen Mahalleler ORDUZU mh.

YEŞİLYURT

Kesinti Tarihi 25.09.2021 Kesinti Saati 13:10-18:00 Arıza Yeri EMEKSİZ cad. Kesinti Sebebi 700 mm çaplı Asbest boru, Şebeke Arızası Etkilenen Mahalleler SALKÖPRÜ mh., ÇAVUŞOĞLU mh., İSKENDER mh., MELEKBABA mh., TAŞTEPE mh., ŞEHİTFEVZİ mh., HİDAYET mh., BEYLERBAŞI mh., HANIMINÇİFTLİĞİ mh., SARICIOĞLU mh., CİRİKPINAR mh.

BATTALGAZİ