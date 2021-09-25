Malatya'da sular ne zaman gelecek? MASKİ su kesintisi listesi

Malatya'da su kesintisi hakkında detaylı bilgilendirme yapan MASKİ, sular ne zaman gelecek sorusunu yanıtladı. Bazı mahallelerde gerçekleşen su kesintisi için onarım süreci hakkında bilgi verildi. İşte, MASKİ su kesintisi bilgisi hakkında bazı detaylar
|Kesinti Tarihi
|25.09.2021
|Kesinti Saati
|15:00-17:00
|Arıza Yeri
|YIKILHAN sk.
|Kesinti Sebebi
|100 mm çaplı PVC boru, Bağlantı Arızası
|Etkilenen Mahalleler
ORDUZU mh.
|Kesinti Tarihi
|25.09.2021
|Kesinti Saati
|13:10-18:00
|Arıza Yeri
|EMEKSİZ cad.
|Kesinti Sebebi
|700 mm çaplı Asbest boru, Şebeke Arızası
|Etkilenen Mahalleler
SALKÖPRÜ mh., ÇAVUŞOĞLU mh., İSKENDER mh., MELEKBABA mh., TAŞTEPE mh., ŞEHİTFEVZİ mh., HİDAYET mh., BEYLERBAŞI mh., HANIMINÇİFTLİĞİ mh., SARICIOĞLU mh., CİRİKPINAR mh.
|Kesinti Tarihi
|25.09.2021
|Kesinti Saati
|11:20-15:00
|Arıza Yeri
|MİMAR SİNAN cad.
|Kesinti Sebebi
|150 mm çaplı Asbest boru, Şebeke Arızası
|Etkilenen Mahalleler
B.MUSTAFA PAŞA mh., NURİYE m