Malatya'da son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 21 Mayıs Kandilli son depremler listesi

Son dakika depremler listesine yenisi eklendi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, 19.06'da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir deprem gerçekleşti. Büyüklüğü 4.3 olarak saptanan depremin derinliği ise 6.97 km olarak kaydedildi. İşte, 21 Mayıs Kandilli son depremler verilerinin tam listesi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.05.21 19:06:55 38.2362 38.6795 5.0 -.- 4.0 4.0 KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.05.21 19:01:01 38.2785 38.7605 15.8 -.- 2.6 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.05.21 18:52:45 38.2897 38.7370 9.2 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.05.21 18:51:40 38.2795 38.7678 11.1 -.- 2.5 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.05.21 16:09:32 38.9345 26.0540 12.1 -.- 3.2 3.1 EGE DENIZI İlksel

2021.05.21 15:34:03 37.9268 26.9903 14.1 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.21 15:19:36 37.8893 27.1957 10.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.21 13:51:28 39.0823 27.8190 5.3 -.- 1.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2021.05.21 12:43:11 37.9105 28.6828 12.4 -.- 1.9 -.- BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN) İlksel

2021.05.21 12:27:25 36.6772 33.3068 4.2 -.- 1.5 -.- HACIILYASLI-MUT (MERSIN) İlksel

2021.05.21 11:22:19 40.5598 32.9850 9.6 -.- 2.7 -.- ORTABAYINDIR-ORTA (CANKIRI) İlksel

2021.05.21 07:10:08 39.7687 34.4937 5.2 -.- 2.1 -.- KUCUKNEFES-YERKOY (YOZGAT) İlksel

2021.05.21 06:49:13 36.3973 27.2383 18.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.21 05:56:11 36.9748 27.5140 5.3 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.05.21 05:31:08 41.2703 45.4245 5.0 -.- 3.1 3.1 GURCISTAN İlksel

2021.05.21 05:04:12 38.9910 26.0673 10.8 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.21 04:48:28 37.5125 35.5527 5.0 -.- 1.1 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel

2021.05.21 04:11:33 39.1273 28.1173 5.4 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2021.05.21 03:36:01 39.0840 29.6983 14.5 -.- 1.4 -.- CAMDIBI-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel

2021.05.21 03:24:31 35.8347 27.5342 11.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.05.21 02:26:33 38.0940 27.0733 7.1 -.- 1.3 -.- CAMONU-MENDERES (IZMIR) İlksel

2021.05.21 01:29:11 36.5163 27.2222 8.2 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.21 01:14:35 38.9627 25.9878 24.0 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.05.21 01:10:04 38.2428 38.7348 4.9 -.- 1.5 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.05.21 01:08:11 37.9705 27.1660 5.3 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.21 00:30:38 36.2363 32.2672 30.2 -.- 1.9 -.- GAZIPASA (ANTALYA) İlksel

2021.05.21 00:15:37 38.7235 31.7712 4.0 -.- 2.8 -.- KUZOREN-YUNAK (KONYA) İlksel

2021.05.21 00:09:38 38.4365 39.1963 5.0 -.- 3.6 3.6 YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

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