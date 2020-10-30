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MALATYA (İHA)
Haber Giriş: 30.10.2020 - 18:04 | Son Güncelleme:

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Malatya'da çıkan silahlı kavgada1 kişi yaralandı.

Malatyada silahlı kavga: 1 yaralı
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında meydana gelen olayda arkadaş oldukları ileri sürülen M.Y. ile A.A. arasında yaşanan tartışma sonrası açılan ateş neticesinde A.A. sağ ayak parmaklarına isabet aldı. Olay yerinde cadde üzerine çıkarak yardım isteyen A.A.'nın durumunu fark eden çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunurken, yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olay sonrası kaçan şüpheli M.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

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