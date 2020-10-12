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Gündem
MALATYA (İHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 14:48 | Son Güncelleme:

Malatya'da ruhsatsız silah taşıyan 5 kişi gözaltında

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Malatya'da ruhsatsız silah taşıyan 5 kişi gözaltında
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Malatya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetim ve aramalarda ruhsatsız silah taşıyan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çeşitli zamanlarda gerçekleştirilen denetim ve uygulamalar esnasında 5 şüpheli şahsın yapılan üst aramalarında toplam 5 adet ruhsatsız tabanca ile 39 adet mermi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, Cezmi Kartay Caddesi üzerinde ise hırsızlık şüphelisi olarak aranan bir şahsında yakalandığı ve üzerinde yapılan aramalarda çalıntı cep telefonu ile 1 kurusıkı silah ile 7 mermi ele geçirildi.

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