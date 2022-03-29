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Malatya’da kolonlarında çatlama iddiasıyla 5 katlı apartman tahliye edildi

#Malatya#Apartman#Tahliye

Malatya’da kolonlarından çatlama yaşandığı iddiasıyla bir apartman tahliye edilerek mühürlendi.

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Olay, saat 20.45 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan ve 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hasar gören 5 katlı bir apartmanın kolonlarından çatlama meydana geldi. Kolonlardaki çatlama sonrası yetkililer tarafından apartman boşaltılırken, polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Mühürlenerek, tahliye edilen binayla ilgili açıklamalarda bulunan Hacı Abdi Mahalle muhtarı Mehmet Çolak, apartmanın Sivrice depreminde orta hasarlı olarak belirlendiği, bugün akşam saatlerinde ise kolonlarda yaşanan çatlama sonrası apartmanın tahliye edilerek mühürlendiğini söyledi.

Malatya’da kolonlarında çatlama iddiasıyla 5 katlı apartman tahliye edildi

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#Malatya#Apartman#Tahliye

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