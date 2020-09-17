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Taha AYHAN/MALATYA (DHA)
Haber Giriş: 17.09.2020 - 15:24 | Son Güncelleme:

Malatya'da ilk kez vaşak görüntülendi

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Malatya'da ilk kez vaşak görüntülendi
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kedigillerden vaşak ilk kez görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için tüm dünyada koruma altında bulunan vaşak, Malatya'nın Hekimhan ilçesinin Zubahan Dağı eteklerindeki kayısı bahçesinden geçerken vatandaşlar tarafından fark edildi. Bahçede fotoğrafı çekilen vaşak, saniyeler içinde bölgeden hızlıca uzaklaştı.

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