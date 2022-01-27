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Malatya'da iki otomobil çarpıştı: Çocukların da olduğu 9 yaralı

#Malatya#Kaza#Doğanşehir
Malatyada iki otomobil çarpıştı: Çocukların da olduğu 9 yaralı

Malatya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesi, Eskiköy Mahallesi'nde meydana geldi. Necmettin Çelikay (57) yönetimindeki 23 BP 437 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mesut Ökten'in (43) kullandığı 44 EJ 033 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Ahmet Efe Ökten (12), Ecrin Ökten (8), Muhammet Emir Ökten (10), Erva Ökten (5), Sümeyye Ökten (33), Cebrail Çelikay (31) ile Mikail Çelikay (23) yaralandı.

Malatyada iki otomobil çarpıştı: Çocukların da olduğu 9 yaralı

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçların kaldırılmasıyla yol, bir süre kapalı kaldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Malatyada iki otomobil çarpıştı: Çocukların da olduğu 9 yaralı

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