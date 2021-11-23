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Malatya’da iki grup arasında silahlı kavga!

#Silahlı Kavga#Malatya#Polis
Malatya’da iki grup arasında silahlı kavga

Malatya’da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

 

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Olay, akşam saatlerinde Cemal Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, İncir Sokak üzerinde karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mertcan T. ile arkadaşı Mehmet A., ağır yaralandı.

Bu sırada bazı saçmalar ise sokakta park halindeki araçlara isabet ederek hasara yol açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan iki yaralının da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgadan sonra kaçtığı öğrenilen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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#Silahlı Kavga#Malatya#Polis

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