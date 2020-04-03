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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 03.04.2020 - 11:55,Son Güncelleme:/

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

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Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
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MALATYA'nın Darende ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarına devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yukarıulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya - Kayseri yolunda giden Serhat Aytar yönetimindeki 34 RS 4046 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü ile yanındaki Leyla, Hayrettin ve Cuma Aytar yaralandı. Araçta sıkışan 4 kişi, ihbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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