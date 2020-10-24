Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
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Malatya’da FETÖ operasyonu! 4 gözaltı
Malatya’da FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Malatya’da polis ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan eski polis okulu öğrencisi 4 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 4 kişi yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
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