Malatya'da feci kaza... Otomobil gölete düştü, bir kişi hayatını kaybetti

Olay, sabaha karşı Orduzu Mahallesi Orduzupınarbaşı mevkiinde meydana geldi. Ömer Turhan yönetimindeki 44 NK 721 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Karakaya Baraj Gölü'ne düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda arama yapan dalgıç ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ömer Turhan ile yanındaki Ahmet İ. ve Şimal U.'yu kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ekiplerin sürdürdüğü kurtarma çalışmasında otomobilden göle düşen Selin Beşkonak'ın ise cansız bedenine ulaştı.

İtfaiye dalgıç ekiplerince sürdürülen çalışmada gölde başka bir yaralının olup olmadığı kontrol edildi. Göle düşen otomobil de 1 saatlik çalışmayla çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.