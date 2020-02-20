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DHA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 08:59,Son Güncelleme:/

Malatya'da feci kaza... Otomobil gölete düştü, bir kişi hayatını kaybetti

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Malatya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Karakaya Baraj Gölü'ne düştü. Araçtaki 3 kişi, AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden sağ olarak çıkarılırken, suya düşen Selin Beşkonak'ın (33) ise cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, sabaha karşı Orduzu Mahallesi Orduzupınarbaşı mevkiinde meydana geldi. Ömer Turhan yönetimindeki 44 NK 721 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Karakaya Baraj Gölü'ne düştü.

Malatyada feci kaza... Otomobil gölete düştü, bir kişi hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda arama yapan dalgıç ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ömer Turhan ile yanındaki Ahmet İ. ve Şimal U.'yu kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ekiplerin sürdürdüğü kurtarma çalışmasında otomobilden göle düşen Selin Beşkonak'ın ise cansız bedenine ulaştı.

Malatyada feci kaza... Otomobil gölete düştü, bir kişi hayatını kaybetti

İtfaiye dalgıç ekiplerince sürdürülen çalışmada gölde başka bir yaralının olup olmadığı kontrol edildi. Göle düşen otomobil de 1 saatlik çalışmayla çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Malatyada feci kaza... Otomobil gölete düştü, bir kişi hayatını kaybetti

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