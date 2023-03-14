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Malatya'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

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#Malatya#Trafik Kazası#Bariyer
Malatyada feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 12:38

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarparak savruldu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Aşağıulupınar Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, Malatya istikametine seyir halinde olan Mehmet H.A. (35) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra savruldu.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ilçe devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdülkerim Akyüz (69) ile Züleyha Akyüz (1) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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#Malatya#Trafik Kazası#Bariyer

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