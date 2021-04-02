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MALATYA (AA)
Haber Giriş: 02.04.2021 - 15:50 | Son Güncelleme:

Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

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Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Malatya'nın Kale ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kıyıcak Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının artması üzerine bölgede karantina uygulanmasına karar verdi.
Alınan kararla mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Vatandaşların tüm temel ihtiyaçlarının Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla karşılanacağı bildirildi.

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