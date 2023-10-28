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Malatya'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: Amcasını öldürdü

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#Cinayet#Malatya#Celal Gören
Malatyada arazi anlaşmazlığı cinayeti: Amcasını öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 16:02

Malatya'nın Pütürge ilçesinde Çetin Gören (42), amcası Celal Gören'i (66) arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurarak öldürdü.

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Olay, sabah saatlerinde ilçenin kırsal Pazarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Çetin Gören ile amcası Celal Gören arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Çetin Gören, yanında getirdiği tüfekle amcasına ateş etti. Celal Gören kanlar içinde yere yığılırken, mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Celal Gören'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çetin Gören ise jandarma ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Celal Gören'in cenazesi, incelenmenin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

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#Cinayet#Malatya#Celal Gören

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