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Malatya'da alacak-verecek savaşı: 2 ölü, 6 yaralı

#Malatya#Silahlı Çatışma #Alacak-Verecek
Malatyada alacak-verecek savaşı: 2 ölü, 6 yaralı

Malatya’da, husumetli iki grup arasında borç- alacak nedeniyle bir iş yerinde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. 

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Olay, akşam saatlerinde Yeni Hamam Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Akpınar Meydanı’nda bulunan bir kafede, daha önce kafenin işletmesiyle ilgili aralarında husumet bulunan iki grup, konuşmak için bir araya geldi. Borç- alacak nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgada, Remzi Erşahin ile Halil Ulutaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada 1’i darp sonucu 6 kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olayda kullanıldığı belirlenen 5 tabanca ile 1 tüfek ele geçirdi. Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ile İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de olay yerinde inceleme yaptı. Polis, olaya karışan 5 kişiyi ise gözaltına aldı.

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Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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#Malatya#Silahlı Çatışma #Alacak-Verecek

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