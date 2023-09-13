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Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor: 10 katlı 2 bina, patlayıcı ile yıkıldı

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#Malatya#Ağır Hasarlı Bina#Yıkım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 14:30

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da ağır hasarlı yapıların yıkımları sürüyor. Malatya'da ağır hasarlı 10 katlı iki bina, kolonlarına yerleştirilen patlayıcı ile yıkıldı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu, ağır hasarlı yapıların yıkımlarının sürdüğü Malatya'da, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde 10 katlı 2 bina için patlayıcı kullanılması kararlaştırıldı. Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binaların taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirildi.

Malatyada ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor: 10 katlı 2 bina, patlayıcı ile yıkıldı

Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesi ile saniyeler içinde yerle bir oldu. Binaların yıkımı için 300 kilo dinamitin kullanıldığı belirtildi. Daire sahipleri, yıkım sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Malatyada ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor: 10 katlı 2 bina, patlayıcı ile yıkıldı

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Site yöneticisi Bekir Elkoca, Malatya Yeşilköy Evleri-1 Konutları kat malikleri adına yaptığı açıklamada, "Pazarcık ve Elbistan depremleri sonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gelen sorumlu mühendisler ile üniversitelerden gelen profesörler, binamızın ağır hasarlı olduğuna karar verdi. Bunlara sebep olanların, Allah'a havale ediyoruz" dedi.

Malatyada ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor: 10 katlı 2 bina, patlayıcı ile yıkıldı

 

 

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#Malatya#Ağır Hasarlı Bina#Yıkım

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