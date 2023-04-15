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Malatya’da ağır hasarlı binadaki göçük paniğe neden oldu

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#Malatya#Bina#Battalgazi
Malatya’da ağır hasarlı binadaki göçük paniğe neden oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 23:06

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 6 Şubat depremlerinden hasar alan 4 katlı bir binada meydana gelen göçük paniğe neden oldu.

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Olay, 21.00 sırlarında Battalgazi ilçesine bağlı İzzetiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özbek Sokak içerisinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinden hasar alan 4 katlı bir apartmanın dış cephesinde göçük meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken yapılan incelemelerde apartmanda kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Malatya’da ağır hasarlı binadaki göçük paniğe neden oldu

BİNA YIKILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığı apartmanın bulunduğu sokak binanın çökme riskine karşın geçişlere kapatıldı. Bina sakinlerinin kent dışında olduğu ve apartmanın önümüzdeki günlerde kontrollü bir şekilde yıkılacağı öğrenildi.

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#Malatya#Bina#Battalgazi

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