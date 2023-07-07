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Malatya'da ağır hasarlı bina bir taşla yıkıldı! 'Korna sesiyle de yıkılabiliyor'

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#Yeşilyurt#Ağır Hasarlı Bina
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 16:48

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yıkım işlemlerini gerçekleştiren firma yetkililerden Gökhan Kılıç'ın (34 ) attığı bir taşla ağır hasarlı 8 katlı binanın yıkılması sosyal medyada gündem oldu. Gökhan Kılıç, "Binanın kolonlarını kestikten sonra elime bir taş alarak binanın camlarına attım bu da ses dalgalarına neden oldu ve bina yıkıldı" diye konuştu. Kılıç, "Bu tür binalar ağır hasarlı olduğu için korna sesi ile de yıkılabiliyor" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.
4 Haziran Salı günü Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde 8 katlı ağır hasarlı bir binanın kontrollü yıkımı için hazırlık yapıldığı esnada ise yıkım işlemlerini gerçekleştiren firma yetkililerden Gökhan Kılıç’ın (34) attığı bir taş sonrası bina büyük bir gürültü ile yıkıldı.

Malatyada ağır hasarlı bina bir taşla yıkıldı Korna sesiyle de yıkılabiliyor

Binanın yıkılma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alınırken, kentte taşma atmaları ile meşhur Akçadağlılara atıfta bulunarak sosyal medyada paylaşılan video gündem oldu.

Malatyada ağır hasarlı bina bir taşla yıkıldı Korna sesiyle de yıkılabiliyor

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"SES DALGALARINA NEDEN OLDU"

Olayın Salı günü akşam saatlerinde meydana geldiğini aktaran Gökhan Kılıç, ”Bölgede yıkım çalışması yaparken iş makinesinin makası ile binanın kolonlarını kestikten sonra elime bir taş alarak binanın camlarına attım bu da ses dalgalarına neden oldu ve bina yıkıldı. Bu sırada vatandaşlar kayıt almış. alınan video üzerine de Akçadağlı olduğum yazılarak sosyal medyada paylaşılmış ben Elazığlıyım. Malatya’da yıkım işlemlerimiz sürüyor. Bu tür binalar ağır hasarlı olduğu için korna sesi ile de yıkılabiliyor“ diye konuştu.

Malatyada ağır hasarlı bina bir taşla yıkıldı Korna sesiyle de yıkılabiliyor

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#Malatya#Yeşilyurt#Ağır Hasarlı Bina

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