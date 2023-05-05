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Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bina yıkıldı... 1 kişi göçük altında

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#Malatya#Bina#Yıkım
Malatyada ağır hasarlı 4 katlı bina yıkıldı... 1 kişi göçük altında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 19:57

Gelen bir son dakika haberin göre; Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bir bina yıkıldı. Bina da demir yığınlarını toplayan 4 vatandaşın da bulunduğu öğrenildi. 3 kişinin kendi imkanları ile çıktığı ifade edilirken enkaz altında kaldığı düşünülen 1 kişi için arama kurmama çalışmalarının başlatıldığı gelen bilgiler arasında.

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Kırçuval Mahallesi'nde 4 katlı ağır hasarlı bir bina çöktü. Demir toplamak için 4 kişinin binada olduğu 3 kişinin çöken binanın enkazından kendi imkanları ile kurtulduğu öğrenildi. Ekipler bina enkazında kaldığı iddia edilen bir kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. 

Malatyada ağır hasarlı 4 katlı bina yıkıldı... 1 kişi göçük altında

DHA muhabiri Taha Ayhan, bölgedeki son gelişmeleri aktardı:

Bu sokakta birçok bina ağır hasarlı. Güvenlik önlemi alınmış durumda. Sessizlik uyarısı yapıldı. 1 kişinin kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Elektrik, su dahil bulunmuyor. Şu anda 1 kişinin olduğu, 3 kişinin kendi imkanlarıyla çıktığı bilgisine ulaştık. Depremde yıkılan binaları aratmayan bir arama kurtarma çalışması başlatıldı. Binanın çökmesi ile çok büyük bir toz bulutu yükseldi. Biz kameralarımızı açar açmaz binanın etrafına enkaz altında kaldığı düşünülen kişilerin yakınları koştu. Malatya'da 4'ün üzerinde sarsıntılar ara ara devam ediyor. Binaların daha önce de çöktüğü haberlerini yapmıştık, burada bazı binaların yağmura ya da sese dayanamadan çöktüğünü biliyoruz. Bu bölgedeki binalar yaklaşık 30-40 yıllık yapılar. 

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#Malatya#Bina#Yıkım

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