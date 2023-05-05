Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bina yıkıldı... 1 kişi göçük altında

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Kırçuval Mahallesi'nde 4 katlı ağır hasarlı bir bina çöktü. Demir toplamak için 4 kişinin binada olduğu 3 kişinin çöken binanın enkazından kendi imkanları ile kurtulduğu öğrenildi. Ekipler bina enkazında kaldığı iddia edilen bir kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

DHA muhabiri Taha Ayhan, bölgedeki son gelişmeleri aktardı:

Bu sokakta birçok bina ağır hasarlı. Güvenlik önlemi alınmış durumda. Sessizlik uyarısı yapıldı. 1 kişinin kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Elektrik, su dahil bulunmuyor. Şu anda 1 kişinin olduğu, 3 kişinin kendi imkanlarıyla çıktığı bilgisine ulaştık. Depremde yıkılan binaları aratmayan bir arama kurtarma çalışması başlatıldı. Binanın çökmesi ile çok büyük bir toz bulutu yükseldi. Biz kameralarımızı açar açmaz binanın etrafına enkaz altında kaldığı düşünülen kişilerin yakınları koştu. Malatya'da 4'ün üzerinde sarsıntılar ara ara devam ediyor. Binaların daha önce de çöktüğü haberlerini yapmıştık, burada bazı binaların yağmura ya da sese dayanamadan çöktüğünü biliyoruz. Bu bölgedeki binalar yaklaşık 30-40 yıllık yapılar.