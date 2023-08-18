Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcıyla yıkıldı... Apartman sakinleri gözyaşlarına hakim olamadı

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Asrın felaketinin yıkıma uğrattığı illerden biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ederken, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’nde bulunan yüksek katlı binalar ise patlayıcı madde kullanılarak yıkılıyor. İlk kez geçtiğimiz hafta başlanan yıkımlarda bugün de 12 katlı 2 blok aynı anda 160 kilogram patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

Patlama öncesi polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, 180 daireden oluşan 2 bloğa firma mühendisleri tarafından patlayıcılar özenle yerleştirildi. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından geri sayım ile birlikte 2 apartman da saniyeler içerisinde yerle bir oldu. Kendilerine ayrılan platformda yıkımı canlı canlı izleyen bina sakinleri ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yıllarca oturdukları evlerinin saniyeler içinde yerle bir olmasını gözü yaşlı izleyen site sakinlerinden bazıları uzun süre gözyaşı döktü.

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Malatya’da yaklaşık bin 400 binanın patlayıcı kullanılarak yıkılacağı öğrenildi.

MALATYA'DAKİ YERİNDE DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Depremden etkilenen şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinde ilk kazma temmuz ayının sonunda Malatya'da vurulmuştu. Proje kapsamında 6 Şubat depremlerinde yıkılan Malatya’daki alışverişin merkezi Bakırcılar Çarşısı’nın yeniden inşası için temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Burası Malatya'nın kalbi. Şehrin kalbinin attığı bu bölgede biz bir an önce işe başlamalıyız diye düşündük. Daha önce rezerv alanlarda elbette ki birtakım inşaatlara başladık ama şehir merkezlerindeki Yerinde Dönüşüm’ü ve Meydan projelerini ilk Malatya'dan başlatıyoruz. Daha sonra inşallah Kahramanmaraş'ta da Adıyaman'da da Hatay'da da şehir merkezlerini bu inşa ederek devam etmek istiyoruz.” dedi.

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11 şehri yeniden ayağa kaldırmak ve eski güzel günlerine kavuşturmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Bakan Özhaseki konuşmasını şöyle sürdürdü: “Büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bize düşen de bir an önce bu hasarların sarılması, bu yaraların sarılması, bu zararların giderilmesi. Malatya'da 100 binden fazla bağımsız birim yok oldu. Dörtte üçü ev, dörtte biri de iş yeri. Şu anda 25 bin civarında inşaata başladık, devam ediyor. İstiyoruz ki şehrin merkezleri canlansın. Eski o canlı, neşeli haline yeniden dönsün. Beş binden fazla esnafın bu bölgede biz bakanlık olarak şimdi işe kendimiz başlıyoruz. İnşallah, burayı yaptıktan sonra çevreye doğru da yayılarak yapmaya devam edeceğiz.”