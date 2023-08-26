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Malatya Valisi Yazıcı, CNN TÜRK'te açıkladı: Ağır hasarlı binalar yıl sonuna kadar yıkılacak

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#Ersin Yazıcı#Malatya#Vali
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 13:14

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Vali Yazıcı, Malatya'da yıkılmayı bekleyen 30 bin binanın duruma ilişkin "Aralık ayı itibarıyla ağır hasarlı binalar yıkılmış olacak. Hızlandırmanın gayreti içindeyiz, daha da hızlanacağız. En geç yıl sonuna kadar bu işi bitirmemiz lazım" dedi.

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İşte Vali Yazıcı'nın açıklamalarından satır başları...

Aralık ayı itibarıyla ağır hasarlı binalar yıkılmış olacak. Hızlandırmanın gayreti içindeyiz, daha da hızlanacağız. En geç yıl sonuna kadar bu işi bitirmemiz lazım.

Malatya Valisi Yazıcı, CNN TÜRKte açıkladı: Ağır hasarlı binalar yıl sonuna kadar yıkılacak

Belediyemizle birlikte riskli yapıların altında, hemen yakınında bu tür işletmelerin olamayacağı konusunda arkadaşları ikaz ediyoruz. Bazı konteyner bölgelerinde esnafın bir bölümü kabul etmiyor. O tür çarşılara gitmek istemediklerinden, yoksa birçok esnafımıza konteyner verildi.

Geldiğim günden bu yana konteyner kentleri dolaşıyorum. Ajandamızın başına yıkımı aldık. Bir an önce ağır hasarlı binaların kaldırılması gerekiyor. Bunu öncelikle kendi psikolojimiz için yapmamız gerekiyor.

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#Ersin Yazıcı#Malatya#Vali

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