Malatya Valisi Yazıcı, CNN TÜRK'te açıkladı: Ağır hasarlı binalar yıl sonuna kadar yıkılacak

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İşte Vali Yazıcı'nın açıklamalarından satır başları...

Aralık ayı itibarıyla ağır hasarlı binalar yıkılmış olacak. Hızlandırmanın gayreti içindeyiz, daha da hızlanacağız. En geç yıl sonuna kadar bu işi bitirmemiz lazım.

Belediyemizle birlikte riskli yapıların altında, hemen yakınında bu tür işletmelerin olamayacağı konusunda arkadaşları ikaz ediyoruz. Bazı konteyner bölgelerinde esnafın bir bölümü kabul etmiyor. O tür çarşılara gitmek istemediklerinden, yoksa birçok esnafımıza konteyner verildi.

Geldiğim günden bu yana konteyner kentleri dolaşıyorum. Ajandamızın başına yıkımı aldık. Bir an önce ağır hasarlı binaların kaldırılması gerekiyor. Bunu öncelikle kendi psikolojimiz için yapmamız gerekiyor.