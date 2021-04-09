Malatya Posta Kodu kaçtır? Malatya ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodu, genelde 5 haneden oluşmaktadır. Ait olduğu ilin plaka kodu ile başlamaktadır. Posta kodları gelen kargo ya da postaların herhangi bir karışıklığa uğramadan size direkt olarak ulaşmasını sağlamaktadır.

Malatya Posta Kodu Kaçtır?

Malatya ilinin toplam nüfusu ise en son sayıma göre 800.000 civarıdır. Malatya ilinin plaka kodu 44'tür. Bu sebepten ötürü posta kodu başlangıç kodu da 44 olmaktadır. 44 sayısının yanına ilave 3 rakam daha ekleyerek posta kodları belirlenir. Malatya ili posta kodu 44000'dir.

Malatya İlçelerinin Posta Kodları Nedir?

Malatya iline bağlı toplamda 13 ilçe ve 718 mahalle vardır. Her bir ilçenin posta kodları farklıdır. Bu posta kodları sayesinde adresinize gelen ürünler, önemli kağıtlar gibi kargo ve postalar kaybolmadan direkt olarak size ulaşması bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir.

Alfabetik sıraya göre ilçe posta kodları şöyledir;

- Akçadağ 44600

- Arapkir 44800

- Arguvan 44960

- Battalgazi 44210

- Darende 44720

- Doğanşehir 44500

- Doğanyol 44880

- Hekimhan 44410

- Kale 44370

- Kuluncak 44760

- Pütürge 44850

- Yazıhan 44350

- Yeşilyurt 44915

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