Malala Yusufzay kimdir, nereli?

Pakistanlı insan hakları aktivisti Malala Yusufza, 1997 yılında dünyaya geldi. Yusufzay henüz 11 yaşında iken BBC Urduca Servisi'nde yayımlanmak üzere, Taliban rejimi altında yaşamı anlatan isimsiz yazılar yazmaya başladı. 2012 yılında 15 yaşında iken içinde bulunduğu öğrenci otobüsü Taliban tarafından basıldı ve başından vuruldu. 2014 yılında 17 yaşında iken Nobel Barış Ödülü'nü alarak bu alanda ödül alan en genç isim oldu.