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Makas atıp kaza yaptı: 2 yaralımız var. Araç kaçtı gitti

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#Trafik Kazası#Kartal#TEM
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 10:16

Kartal Samandıra TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü iki otomobile çarpıp kaçtı. Otomobillerden biri bariyerlere çarparak durabildi. Otomobildeki iki kişi yaralanırken kaza anı, araç kamerasına yansıdı.

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Kaza saat 11.30 sıralarında, Kartal Samandıra TEM Otoyolu Samandıra istikametinde meydana geldi. Makas atarak hızla ilerleyen otomobil sürücüsü, önce orta şeritte ilerleyen Mustafa O. yönetimindeki 34 NJ 2322 plakalı otomobile, daha sonra sol şeritteki otomobile çarptı. Ailesiyle birlikte bayram tatili için memleketi Safranbolu'ya giden Mustafa O., çarpmanın etkisiyle yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Makas atan otomobil sürücüsü ise durmadan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yapan otomobilde bulunan Mukadder O. ve Nazmiye O. yaralanırken, sürücü Mustafa O. ve Behice O. kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kaza anı, araç kamerasına yansıdı.

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Makas atıp kaza yaptı: 2 yaralımız var. Araç kaçtı gitti

Kaza yapan otomobil sürücüsü Mustafa O., "Dikiz aynasından baktım. Arkadan makas atarak geliyor. Yan taraftan geçiyor sandım, sığmadı. Tekrar sol yaptı, geldi bana vurdu. Arkadan vurdu tabi ben döndüm. Orta refüjlere vurdum. 2 tane yaralımız var. Araç kaçtı gitti" dedi.

Makas atıp kaza yaptı: 2 yaralımız var. Araç kaçtı gitti

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#Trafik Kazası#Kartal#TEM

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