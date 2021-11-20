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Makas atarak yarışan sürücüler ölümden döndü!

#Avcılar#Makas#Kaza
Makas atarak yarışan sürücüler ölümden döndü

Avcılar'da makas atarak ilerledikleri iddia edilen iki otomobil çarpıştı. İki aracın metal yığınına döndüğü, aydınlatma direğinin devrildiği kazada bir sürücü yaralandı.

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Cihangir Mahallesi'nden geçen yolda Küçükçekmece yönündeki kazada iddiaya göre Kadir K.'nin kullandığı 34 PL 9065 plakalı otomobil ile Mert Ö. kontrolündeki 17 GK 783 plakalı otomobil 'Makas atarak' ilerlerken birbirlerine çarptı.

Şiddetli çarpışmanın etkisi ile savrulan iki otomobil D-100 kenarındaki iki aydınlatma direğine ayrı ayrı çaptı. İki aracın metal yığınına döndüğü kazada bir sürücü ağır yaralandı, diğer sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Araçta sıkışan sürücü Kadir K., çevredekilerin ve sevk edilen itfaiye erlerinin çabası ile otomobilden çıkarıldı.

Makas atarak yarışan sürücüler ölümden döndü

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Trafikte ilerledikleri sırada yanlarından hızla geçen otomobilin diğer otomobile çarptıklarını belirten Meral Çelik, "Büyük bir gürültü duyduk. İki otomobil de savruldu. Bir sürücü sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarıldı" dedi.

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#Avcılar#Makas#Kaza

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