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Makas atan taksi kazaya neden oldu! İşçi servisi devrildi: 25 yaralı

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#Manisa#TURGUTLU#Trafik Kazası
Makas atan taksi kazaya neden oldu İşçi servisi devrildi: 25 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 09:56

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi. Kazada 25 kişi yaralanırken, kazaya yolda makas atarak ilerleyen bir taksinin neden olduğu iddia edildi.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında, İzmir-Ankara kara yolunda meydana geldi. Turgutlu'dan İzmir yönüne giden ve bir tavuk kesim fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Ayhan Çakır'ın (50) kullandığı servis midibüsü devrildi.

Kazada Çakır ile 24 işçi yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Makas atan taksi kazaya neden oldu İşçi servisi devrildi: 25 yaralı

MAKAS ATARAK İLERLEYEN TAKSİ KAZAYA NEDEN OLDU

Kaza nedeniyle Ankara -İzmir kara yolunda bir süre trafik tek şeritten sağlandı.

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Kazaya, yolda makas atarak ilerleyen bir taksinin neden olduğu ileri sürülürken, polis soruşturma başlattı.

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#Manisa#TURGUTLU#Trafik Kazası

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