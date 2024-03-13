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Makas atan aracın çarptığı otomobil savruldu, bu kez ambulans çarptı! O anlar kamerada

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#Esenler#Ambulans#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 09:59

İstanbul Esenler'de makas atan aracın çarptığı otomobil sol şeride savruldu. Savrulan otomobile arkadan gelen ambulans çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kaza anı araç kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün saat 13.20 sıralarında O-3 Karayolu üzerinde meydana geldi. Bağcılar istikametine ilerleyen Efe Yılmaz'ın kullandığı araca, makas atan bir otomobil çarptı. Efe Yılmaz'ın direksiyon hakimiyetini kaybedince aracı sol şeride savruldu. Sol şeride geçen otomobile bu kez aradan hızla gelen ambulans çarptı. Makas atarak kazaya neden olan sürücüsü hızla kaçarken kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Makas atan aracın çarptığı otomobil savruldu, bu kez ambulans çarptı O anlar kamerada

Kazayla ilgili konuşan Efe Yılmaz, makas atarak kazaya neden olduğunu belirttiği sürücü hakkına suç duyurusunda bulunacağını kaydetti. Yılmaz, “Öğlen saatlerinde aracımla orta şeritte giderken, bir aracın zikzak yaptığını gördüm. Sağımda 2 araç kendi şeritlerinde gitmediğinden zikzak yapan araç benim sağımdan önüme geçmeye çalıştı. Bunu aracımın tekerine değip beni sola atınca fark ettim. Sola atınca da arkamdan gelen ambulans hızını kesemedi bana çarptı. Ambulansın bana çarpmasıyla kemerim takılıydı ancak öne doğru sıçradım. Yaklaşık 300-500 metre kadar direksiyon hakimiyetini sağlamaya çalıştım. Kendimi yavaş yavaş en sağ şeride atabildim. Birkaç dakika kendimi toparlamaya çalıştım, panik yaşadım. Daha sonra arabadan indim. Arka tekerimin patladığını gördüm. Anlam veremedim. Sonra bagajın çöktüğünü gördüm. Sağolsun duyarlı bir vatandaş geldi benimle ilgilendi. Az ileride kaza olduğunu, ambulansın arkadan bana çarptığını söyledi" dedi.

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#Esenler#Ambulans#Trafik Kazası

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