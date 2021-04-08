Makarios kimdir, nasıl öldü?

1913 yılında Kıbrıslı bir Rum çobanın oğlu olarak dünyaya gelen, önce Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi başpiskoposluğuna ve ardından Kıbrıs Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığına kadar yükselen Makarios, yaşamı boyunca Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması için çalıştı.

Türk-Rum ortaklığında 1960'ta kurulan ve 1963'te yıkılan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olan Başpiskopos Makarios 1977'de ölmüştü. Kalp rahatsızlığından ölen Makarios'un kalbi incelenmek için gömülmemişti. Makarios’un otopsi için çıkarılan kalbi ise 2017 yılına kadar mumyalanarak başpiskoposlukta saklanmış ama bu yılda mumyalamanın bozulduğu görülerek mezarına nakledilmiş.

Makarios 3 Ağustos 1977’de öldü. Adına yapılan anıt mezarın girişinde 20 metreye yaklaşan bir heykeli bulunuyor. Bu heykel Güney Lefkoşa’da Rum başpiskoposluğu önündeyken 2008 yılında buraya taşınmış. Ziyarete açık bulunan mezarına Hristiyan azizlerinin mozaikten betimlemeleri olan iki görkemli yolla ulaşabiliyorsunuz. Trodos Dağları’nın yaklaşık 1600 metre yüksekliğinde bir tepede yer alan anıt mezar, İncil’den öykülerin anlatıldığı fresk ve mozaiklerle süslenmiş.

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